обработка фото любой сложности
Меня завут Григор Джугарян живу в Армении. Мне 29 лет. В фотошопе работаю 5 лет владею и другими графическими редактрами Adobe illustrator,corel draw. Русским языком владею средном уровне. Люблю свое дело. Ответственный человек. Средная цена работы 5$. Заказы беру каждый день кроме воскресенье
Портфолио
- Баннер для ютуба14 просмотров
- Баннер7 просмотров
- Баннер5 просмотров
- Баннер для инстаграм16 просмотров
- Карточки товаров для маркетплейсов18 просмотров
- Карточка товара29 просмотров
- Карточка товара21 просмотр
- Карточка товара21 просмотр
- Карточка товара37 просмотров
- Карточка товара30 просмотров
- Превью для видео30 просмотров
- Превью для видео22 просмотра
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Отличный исполнитель. Все сделал четко и оперативно. К клиентам относится с терпением и пониманием, работу выполняет очень качественно. Всем рекомендую, спасибо большое)
Ответный отзыв
Хорошая заказчица, оплата без проблем. Всем рекомендую
$14
10 баллов
2 года назад
Григор отлично справился с поставленной задачей, был всегда на связи!
Ответный отзыв
Елена четко поставила задачу, была на связи и во время оплатила.
$2
10 баллов
3 года назад
быстро,качественно!
Ответный отзыв
приятно работать. рекомендую.
$10
10 баллов
4 года назад
Отлично выполненная работа. Оперативно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень четкое ТЗ и моментальное оплата.. рекамендую.
$10
10 баллов
4 года назад
Рекомендую! Настоящий профессионал своего дела!
Ответный отзыв
Спасибо Руслану за проект.. всегда на связи..оплата во время.
Обработка фотографий
10 отзывов
$20/час
от $1от 1 дня
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