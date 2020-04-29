gogor89

Григор gogor89

 
34 годаАрмения/Гюмри
5 лет на фриланс-бирже
Был
день назад
обработка фото любой сложности

Меня  завут Григор Джугарян живу в Армении. Мне 29 лет. В фотошопе работаю 5 лет владею и другими графическими редактрами Adobe illustrator,corel draw. Русским языком владею средном уровне. Люблю свое дело.  Ответственный человек. Средная цена работы 5$. Заказы беру каждый день кроме воскресенье 

IllustratorPhotoshop
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Отзывы заказчиков
Vbnmui7718
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
2 месяца назад
$1
10 баллов
2 года назад
Убрать
Отличный исполнитель. Все сделал четко и оперативно. К клиентам относится с терпением и пониманием, работу выполняет очень качественно. Всем рекомендую, спасибо большое)
Хорошая заказчица, оплата без проблем. Всем рекомендую
Ответный отзыв
miya_q
Елена 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
год назад
$14
10 баллов
2 года назад
Поменять цвет шали на фотографии
Григор отлично справился с поставленной задачей, был всегда на связи!
Елена четко поставила задачу, была на связи и во время оплатила.
Ответный отзыв
ofytov
Олег 
53 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
$2
10 баллов
3 года назад
Вырезать фон с фото
быстро,качественно!
приятно работать. рекомендую.
Ответный отзыв
pavellopa
Павел 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Убрать водяные знаки с фото
Отлично выполненная работа. Оперативно. Рекомендую!
Очень четкое ТЗ и моментальное оплата.. рекамендую.
Ответный отзыв
ruslanvalitov88
Руслан 
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
16 отзывов
$10
10 баллов
4 года назад
Колажирование фото
Рекомендую! Настоящий профессионал своего дела!
Спасибо Руслану за проект.. всегда на связи..оплата во время.
Ответный отзыв
Обработка фотографий
10 отзывов
$20/час
от $1от 1 дня
#62