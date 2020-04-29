обработка фото любой сложности

Меня завут Григор Джугарян живу в Армении. Мне 29 лет. В фотошопе работаю 5 лет владею и другими графическими редактрами Adobe illustrator,corel draw. Русским языком владею средном уровне. Люблю свое дело. Ответственный человек. Средная цена работы 5$. Заказы беру каждый день кроме воскресенье