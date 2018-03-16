Необходимо создать обложку для музыкального релиза, проверить артефакты и заменить голову персонажа на изображение из предоставленного клипа. Выражение лица должно быть грустным, в контексте тематики песни 'молчаливый ТЕЛЕФОН'. Также требуется красиво оформить название исполнителя и трека.
- Иллюстрации и Рисунки3 заявкиОткрытмесяц назад
Необходимо провести обработку вокала для песни о матерях и сыновьях. Задача включает выбор главной дорожки, тюнинг для естественного звучания, создание даблов и добавление эффектов, таких как дилеи и октавы. В проекте предоставлены несколько дорожек и референсы для вдохновения.Аудиомонтаж3 заявкиЗакрытмесяц назад
Необходимо отредактировать фотографии, включая вырезку объектов, сглаживание морщин, отбеливание зубов и возможное изменение бабочки на фото. Также требуется добавить блеск в глазах и другие мелкие правки. Ваша креативность в выборе решения с бабочкой приветствуется.Закрыт2 года назад
Требуется видеомонтаж для создания живого превью продолжительностью 5 минут из предоставленных фото. Нужно осветлить изображение гитариста, добавить текстовые элементы и графику. На превью должно быть название песни 'Этот город' и имена авторов. Также необходимы анимации стрелочек, как на примерах. Музыка добавится позже.Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо выполнить тюнинг вокала для демо-записи. Задача включает выравнивание нот, обработку звука с использованием реверберации и других эффектов. Вокал записан в трех вариантах, требуется также коррекция и микс для создания качественного звучания. Файлы для работы доступны по ссылке.Аудиомонтаж12 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется провести ретушь фотографии: убрать тени, улучшить лицо и зубы, а также вырезать объект. Необходим примеры выполненной работы. Подробности в описании.Обработка фотографий17 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно сделать цветокорекции фото2.отбелить зубы,где нужно его вставить3.вырезать грамотно объект (можно на белом фоне) 4.сохранить в psd,фото возможно пойдут на афишу..скачать можно здесь https://cloud.mail.ru/public/4LPq/5Bcs5NFFpОбработка фотографий51 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно сделать цветокорекции фото(фото были сделаны в зелёной комнате, убрать зелёные примеси)2.отбелить зубы,где нужно его вставить3.вырезать грамотно объект (можно на белом фоне) 4.сохранить в этом же формате +psd вот ссылка https://cloud.mail.ru/public/sydd/8aoXwsLL8Завершен5 лет назад
Нужно придумать карапули на популярные песни которые можно исполнить под гитару и баян...для дуэта!(двое мужчин) также может быть и связки какие-то к ним... примерно https://youtu.be/NxYohWuI-SMСтихи, Песни и Проза21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать : 10-20 сек.ролик из этих видео (это для рекламы концерта!)надписи те которые на баннере : концерт, приглашаем на концерт и т.д. https://cloud.mail.ru/public/EpLL/h1iV8Tz2sВидеомонтаж1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно отретушировать фото и добавить на нем рекламные надписи и описание (гусар на праздник, романтические песни под гитару ..поздравление на 8 марта,день влюбленных, сюрприз для любимой)+ телЗавершен5 лет назад
Нужно сделать рекламный ролик ведущего праздников,на минутуВидеомонтаж1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно раскрутить,для начала в Инстаграм , цветочный магазин(на дому)...Социальные сети (SMM и SMO)17 заявокЗакрыт7 лет назад
https://youtu.be/GL5qI-kyvzc из этого нужно сделать 40сек может и 60сек с новым интересным интро для соцсетей(короткое но яркое демо), информацию об артисте смотреть здесь olegstar.ru оригиналы вышлю по запросу...Видеомонтаж17 заявокЗакрыт7 лет назад
Примерно такую,но естественно с другим фото и чтобы была не похожа,формат фотошопа.И за одно билеты на концерт ,пример ниже,фото которое будет главным на афише ниже.могу скинуть в psdЗавершен7 лет назад
Нужно вырезать объект (человека) ,сделать чётким и т.дЗавершен7 лет назад