OLEG283

Олег OLEG283

 
49 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
20%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

gogor89
Григор 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Цветокорекции фото(8шт)+отбеливание зубов+...
спасибо Олегу за интерсный проект и за моментальную оплату.Рекамендую
Всё быстро, качественно... Спасибо
Ответный отзыв
andruwwka
Андрей 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
$17
10 баллов
5 лет назад
06Нужно сделать : 10-20 сек.ролик из этих видео
Все хорошо!
Всё отлично!
Ответный отзыв
andruwwka
Андрей 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Фото
Все отлично.
Обращаюсь к Андрею второй раз,как всегда качество и скорость на высоте! спасибо ! рекомендую!
Ответный отзыв
andruwwka
Андрей 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Рекламный ролик для ведущего праздников, где-то на минуту полторы
Адекватен в общении, четко ставит задачи, вовремя отправляет материалы, рекомендую.
Спасибо Андрей Лем! Всё сделано очень быстро и качественно...Будем обращаться ещё..рекомендую
Ответный отзыв
loboianakis
Артем 
34 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Нужно сделать в фотошопе афишу концерта а3 .
Отличный заказчик! Грамотно сформированное ТЗ, коммуникабельный! Буду рад сотрудничать далее!
Артём сделал всё быстро и качественно, за что ему спасибо!рекомендую!!!
Ответный отзыв
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