Требуется видеомонтаж для создания живого превью продолжительностью 5 минут из предоставленных фото. Нужно осветлить изображение гитариста, добавить текстовые элементы и графику. На превью должно быть название песни 'Этот город' и имена авторов. Также необходимы анимации стрелочек, как на примерах. Музыка добавится позже.