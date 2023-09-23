Редакция фото

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Здравствуйте,нужно отредактировать фотографии

1.вырезать объект

2.сгладить морщины(но не сильно)?

3.отбелить зубы +вставить зуб слево ?

4.на фотографиях с бабочкой,попробывать её уменьшить(а то как-то топорно она) либо вообще убрать (на ваш вкус)можно типо галстука вставить..

5.Ну там блеск в глазах и т.д.