Редакция фото

Необходимо отредактировать числовые значения в сканированном документе
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Здравствуйте,нужно отредактировать фотографии
1.вырезать объект
2.сгладить морщины(но не сильно)?
3.отбелить зубы +вставить зуб слево ?
4.на фотографиях с бабочкой,попробывать её уменьшить(а то как-то топорно она) либо вообще убрать (на ваш вкус)можно типо галстука вставить..
5.Ну там блеск в глазах и т.д.
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