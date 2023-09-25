Редактирование фотографий для рамещения на Амазоне

$20
Обработка фотографийЗавершен10 заявок83 просмотра
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Необходимо обработать фотографии для рамещения на Амазоне

Пример готовой работы

Итого 5-6 фото. Бюджет 20 USD за все.

3 месяца назад
iagot
Игорь 
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
18 дней назад
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Выбранный исполнитель
ev_maslov
18 летУкраина
3 года в сервисе
Был
13 дней назад
3 месяца назад
$20
1 день
UAH
Сработано в миг. Качество отменное. Коммуникация на высшем уровне. Рекомендую.
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