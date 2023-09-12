Отредактировать фотографии товара

Добрый день, есть пример референса, необходимо будет создать подобную картинку с моим запросом. Ожидаю ваших предложений, все детали сообщу в переписке
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Фото стекла фары отцентровать относительно квадрата
2. Почистить пылинки, соринки, царапинки
3. Сделать контрастней/четче с основным акцентом на стекло фары при этом следить, чтобы форма стекла хорошо читалась.
4. Сохранить в размере 1000х1000 (Экспортировать, Сохранить для WEB) с сохранением макс. качества изображения и с минимальным объемом для сайта.
Образцы было-стало прилагаю.
Объем большой.
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