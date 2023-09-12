Отредактировать фотографии товара

1. Фото стекла фары отцентровать относительно квадрата

2. Почистить пылинки, соринки, царапинки

3. Сделать контрастней/четче с основным акцентом на стекло фары при этом следить, чтобы форма стекла хорошо читалась.

4. Сохранить в размере 1000х1000 (Экспортировать, Сохранить для WEB) с сохранением макс. качества изображения и с минимальным объемом для сайта.

Образцы было-стало прилагаю.

Объем большой.