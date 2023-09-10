Обработка и перевод фото с черно-белое в цветное

$20
Обработка фотографийЗакрыт8 заявок33 просмотра
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Есть исходное фото отсканированное со старой черно белой фотографии.

Треубется сделать портрет (обрезать фото), оработать и сделать перевод с черно белое, в цветное (по цветам работы совсем немного).

Количество - 1 фото. Нужно сделать как можно скорее.

3 месяца назад
guest_16949743278739
Украина
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад