Обрабокта фото с датой

Добрый день, нужно немного подправить фото - элемент лица, работа для вас минут на 10
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для букмекерской конторы Олимп нужен фотошоп документа с датой. Дату уточним по факту начала работы.
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