Сделать ленту в инстаграм

на 10 фотографиях надо сделать блюр нескольких элементов. Наложить смайлик на часть элемента фото. Работа на 10-20 мин
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать ленту для инстаграм аккаунта. Лента из фото заказчика, их нужно подобрать по визуалу и если нужно немного подредактировать. Фото много и из разных фотосессий, поэтому нужно гармонично вписать в уже имеющийся стиль.
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