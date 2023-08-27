Обработка фотографии и удаление ненужных объектов

Обработка фотографийЗавершен4 заявки25 просмотров
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Добрый день! Необходимо удалить объекты с фотографии, а также сделать обработку, улучшить фото. Желательно, как можно быстрее. Фотографию скину кандидату. 

4 месяца назад
korzunilya
28 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
Afterworks
Александр 
37 летУкраина
год в сервисе
Был
13 часов назад
4 месяца назад
$7
1 день
UAH
Благодарю Александра за качественную и в срок выполненную работу! После получения ТЗ, Александр сразу перешел к делу. Отличный исполнитель, буду обращаться ещё раз!
Все четко и оперативно, рекомендую