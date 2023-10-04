Откорректировать фотографию

$3
Обработка фотографийЗавершен13 заявок131 просмотр
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Добрый день!

Нужно откорректировать фотографию:
1. убрать блики в глазах
2. убрать свечение оправы очков
3. немного (естественно) выровнять тон лица

  1. убрать вихор на голове

    Спасибо!

4 месяца назад
alexxx777
34 годаИндонезия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
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Выбранный исполнитель
anuta_19
Анна 
20 летБеларусь
2 года в сервисе
Была
3 дня назад
4 месяца назад
$3
1 день
Спасибо Анне за оперативное редактирование фото, получился красавчиком
Быстро обо всем договорились, рекомендую