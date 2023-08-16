Пластика талии и груди

Здравствуйте, у меня есть автодом, мне надо отредактировать пару фотографий с автодомом, чтобы он как будто стоял в локации с красивым видом. Локация конкретная (Salalah, Oman). Я постарался сфотографировать автодом с разных ракурсов и подобрал ...