Редактирование фотографии

Обработка фотографийЗакрыт41 заявка181 просмотр
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Необходимо отредактировать приложенную фотографию в Photoshop, либо в любом другом редакторе. На фотографии видна трещина на лобовом стекле в нижней правой четверти стекла. Задача отредактировать фотографию таким образом, чтоб трещины не было видно.

3 месяца назад
guest_1694473293747
США
3 месяца в сервисе
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3 месяца назад
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