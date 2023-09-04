Замена фона

Для букмекерской конторы Олимп нужен фотошоп документа с датой. Дату уточним по факту начала работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо в каждой фотографии товара заменить фон, всего порядка 80 шт
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