Замена фона

Обработка фотографийЗакрыт37 заявок191 просмотр
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Необходимо в каждой фотографии товара заменить фон, всего порядка 80 шт

3 месяца назад
stanislavflowers
Станислав 
25 летРоссия
8 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад