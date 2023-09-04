Собрать электронно фотокнигу

Обработка фотографийЗакрыт11 заявок46 просмотров
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Есть порядка 1000 свадебных обработанных фотографий.

Из них надо сделать на сайте конструкторе - фото книгу примерно на 30 страниц.

фотографии не должны повторяться и должна быть хронология снимков!

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3 месяца назад
dmhope
Денис 
33 годаЛатвия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад