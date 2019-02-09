Есть порядка 1000 свадебных обработанных фотографий. Из них надо сделать на сайте конструкторе - фото книгу примерно на 30 страниц. фотографии не должны повторяться и должна быть хронология снимков! ...
- Обработка фотографий11 заявокЗакрыт3 месяца назад
Необходимо придумать схему на Arduino для управления одной цепочки. Что мы имеем: 1) Механическая кнопка 2) Аудио колонки 2 шт 3) Светодиодная лента - 7шт лент * 1м 4) Электромагнитный клапан - 4шт Теперь процесс который должен выполнятся. При нажатие на механическую ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершенгод назад
Необходимо создать логотип в современном стиле для компании. Название компании: first lice (в переводе - первые вши) Логотип должен состоять из текста и изображения героя. Герои или герой должен быть в перую очередь милым и распологать к ...Завершен2 года назад
Необходимо написать сценарий с обращением к родителям на свадьбе. Сценарий для видео нарезки. Необходимо чтоб у человека уже ранее был опыт написания сценария и смог помочь с правильной постановкой обращения.Сценарии8 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо нарисовать и сверстать дизайн, используя современные технологии при верстке. Компания по изготавлению крыш. Кратко что необходимо. 1) Главная страница: Огромная фотография на весь экран (десктоп и мобильный). Краткое описание компании. Блок со счетчиком выполненых работ. Блок с 2) ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт3 года назад
На сайте есть порядка 14 главных категорий и в каждой имеются подкатегории. Необходимо по названию категории придумать и нарисовать иконки к категориям. Пример: фольгированные шары -> к ним картинка с единорогом. Все картинки должны быть отрисованные в ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо разработать логотип для компании. Название компании - dmhope Логотип должен быть в одном цвете. На логотипе можно использовать слова (DM, DMhope, dm hope, dmhope.ru) Логотип будет использоватся как для печати так и для соц сетей. Должен быть хорошо читаем ...Завершен3 года назад
Есть фотография с детсва. =) И ко дню рождения брата хочется воссоздать ситуацию, которая была ровно 20 лет назад. Необходимо +- нарисовать такиеже рисунки что на обеих майках. Идеальной точности мне не надо. Так чтоб с ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо ежедневно писать статьи на тематику - здоровый образ жизни и фитнесс. Статьи до 1000 символов! Статьи могут быть на темы: Как правильно питаться. Как правильно делать те или иные упражнения. Мотивирующие статьи к занятию спортом. и так далее.Копирайтинг22 заявкиЗакрыт5 лет назад
[b]Сразу говорю - нужен человек два в одном, который нарисует и сделает верстку! Заявки на исполнителей буду рассматривать только те, которые покажут непосредственно Лендинги свои! [/b] Теперь к заданию: Необходимо нарисовать лендинг по предоставляемому продукту. Пример необходимых блоков в ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть строительный портал - buvbaze.lv Необходимо придумать и отрисовать персонального персонажа (как лицо портала) Пример того что хотелось бы видеть в приложение. Как персонажа мы хотим использовать Бобра (т.к. он строит платины и какоето представление к стройке ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо написать уникальные статьи из - видео материала. Видео снимаем мы сами а написать текстовую версию требуется от вас. Наше последнее видео - https://www.youtube.com/watch?v=uGQwfzVUCWs Необходимо, просмотрев видео написать статью, как мы сделали эту лестницу. Мы можем предоставить фотографии к некоторым ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо разработать и сверстать Главную страницу сайта - лендинг. Вся подробная информация в приложение.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Придумать и сделать логотип и фавикон для сайта по постройке (Бани, сауны, каркасные дома) а также по продаже всего необходимого для бани (Веники, печки, масла, запарники и т.д.) Тема бренда – Строительная компания + онлайн ...Завершен7 лет назад
Сначала расскажу что существует на портала. [list=1][*]Есть так называемая Биржа строителей. Где строители добавляют свои заявки (на строительство дома, ремонт ванны, установки плиты и так далее). Если быть точнее это тажа концепция как freelancer. [*]Существует раздел под ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте художники и дизайнеры. Перед нами встала задача - брендирования рабочей машины. Ищем людей которые БЫСТРО (сроки очень короткие) сможет нарисовать 4 персонажа, и с деталями на заднем плане. Что мы предоставляем: [list][*]Фотографии трех людей, которые необходимо перерисовать и ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать новогоднее поздравление, которое в последствии будет записано на видео. На видео будет присутствовать 5 человека. А значит весть текст должен быть разбит на 5 части. Человек 1: ................... Человек 3: ................... Человек 2: ................... Человек 5: ................... Человек ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Суть работы: Необходимо составить такую форму, заполнив которую люди для себя понимают путь путешествия. К примеру. * Страна посещения - Россия * Город - Москва * Тип путешествия - самолет * цена билета - 200 евро\ч * Количество дней - 2 * ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт8 лет назад