Есть фотография с детсва. =) И ко дню рождения брата хочется воссоздать ситуацию, которая была ровно 20 лет назад. Необходимо +- нарисовать такиеже рисунки что на обеих майках. Идеальной точности мне не надо. Так чтоб с ...