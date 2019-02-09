dmhope

Денис dmhope

 
33 годаЛатвия/Рига
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$130
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Собрать электронно фотокнигу

    Есть порядка 1000 свадебных обработанных фотографий. Из них надо сделать на сайте конструкторе - фото книгу примерно на 30 страниц. фотографии не должны повторяться и должна быть хронология снимков! ...

    Обработка фотографий11 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Придумать схему и программку

    Необходимо придумать схему на Arduino для управления одной цепочки.  Что мы имеем:  1) Механическая кнопка 2) Аудио колонки 2 шт 3) Светодиодная лента - 7шт лент * 1м 4) Электромагнитный клапан - 4шт Теперь процесс который должен выполнятся.  При нажатие на механическую ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Нарисовать логотип

    Необходимо создать логотип в современном стиле для компании. Название компании: first lice (в переводе - первые вши) Логотип должен состоять из текста и изображения героя. Герои или герой должен быть в перую очередь милым и распологать к ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Написать сценарий "обращение к родителям на свадьбе"

    Необходимо написать сценарий с обращением к родителям на свадьбе. Сценарий для видео нарезки. Необходимо чтоб у человека уже ранее был опыт написания сценария и смог помочь с правильной постановкой обращения.

    Сценарий для видео
    Сценарии8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нарисовать и сверстать дизайн строительной компании

    Необходимо нарисовать и сверстать дизайн, используя современные технологии при верстке. Компания по изготавлению крыш.  Кратко что необходимо.  1) Главная страница: Огромная фотография на весь экран (десктоп и мобильный). Краткое описание компании. Блок со счетчиком выполненых работ. Блок с  2) ...

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать svg иконки

    На сайте есть порядка 14 главных категорий и в каждой имеются подкатегории. Необходимо по названию категории придумать и нарисовать иконки к категориям.  Пример: фольгированные шары -&gt; к ним картинка с единорогом.  Все картинки должны быть отрисованные в ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Логоти компании

    Необходимо разработать логотип для компании.  Название компании - dmhope Логотип должен быть в одном цвете. На логотипе можно использовать слова (DM, DMhope, dm hope, dmhope.ru) Логотип будет использоватся как для печати так и для соц сетей. Должен быть хорошо читаем ...

    Логотип для компании
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Отрисовать две картинки

    Есть фотография с детсва. =) И ко дню рождения брата хочется воссоздать ситуацию, которая была ровно 20 лет назад.  Необходимо +- нарисовать такиеже рисунки что на обеих майках. Идеальной точности мне не надо. Так чтоб с ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Статьи для постов Instagram, Facebook

    Необходимо ежедневно писать статьи на тематику - здоровый образ жизни и фитнесс. Статьи до 1000 символов!  Статьи могут быть на темы: Как правильно питаться. Как правильно делать те или иные упражнения. Мотивирующие статьи к занятию спортом. и так далее.

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка и верстка страницы лендинга

    [b]Сразу говорю - нужен человек два в одном, который нарисует и сделает верстку! Заявки на исполнителей буду рассматривать только те, которые покажут непосредственно Лендинги свои! [/b] Теперь к заданию: Необходимо нарисовать лендинг по предоставляемому продукту. Пример необходимых блоков в ...

    BootstrapjQuery
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Придумать и отрисовать персонажа для проекта

    Есть строительный портал - buvbaze.lv Необходимо придумать и отрисовать персонального персонажа (как лицо портала) Пример того что хотелось бы видеть в приложение. Как персонажа мы хотим использовать Бобра (т.к. он строит платины и какоето представление к стройке ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Написания статей для портала

    Необходимо написать уникальные статьи из - видео материала.  Видео снимаем мы сами а написать текстовую версию требуется от вас.  Наше последнее видео - https://www.youtube.com/watch?v=uGQwfzVUCWs Необходимо, просмотрев видео написать статью, как мы сделали эту лестницу. Мы можем предоставить фотографии к некоторым ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Изготовить логотип для компании

    Придумать и сделать логотип и фавикон для сайта по постройке (Бани, сауны, каркасные дома) а также по продаже всего необходимого для бани (Веники, печки, масла, запарники и т.д.) Тема бренда – Строительная компания + онлайн ...

    Логотип для компании
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Полный дизайн строительного портала

    Сначала расскажу что существует на портала. [list=1][*]Есть так называемая Биржа строителей. Где строители добавляют свои заявки (на строительство дома, ремонт ванны, установки плиты и так далее). Если быть точнее это тажа концепция как freelancer. [*]Существует раздел под ...

    JavascriptHTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нарисовать картинку для оклейки рабочей машины.

    Здравствуйте художники и дизайнеры.  Перед нами встала задача - брендирования рабочей машины.  Ищем людей которые БЫСТРО (сроки очень короткие) сможет нарисовать 4 персонажа, и с деталями на заднем плане. Что мы предоставляем: [list][*]Фотографии трех людей, которые необходимо перерисовать и ...

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Необходимо составить новогоднее поздравление

    Необходимо написать новогоднее поздравление, которое в последствии будет записано на видео. На видео будет присутствовать 5 человека. А значит весть текст должен быть разбит на 5 части. Человек 1: ................... Человек 3: ................... Человек 2: ................... Человек 5: ................... Человек ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Необходимо составить ТЗ\Бриф для путешествия

    Суть работы: Необходимо составить такую форму, заполнив которую люди для себя понимают путь путешествия. К примеру. * Страна посещения - Россия * Город - Москва * Тип путешествия - самолет * цена билета - 200 евро\ч * Количество дней - 2 * ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
Roman_1984
39 летУкраина
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
$50
10 баллов
год назад
Придумать схему и программку
Порядочный и ответственный заказчик. Четко поставленная задача и своевременная оплата.
Работа сделана по тз, все работает по сей день.
Ответный отзыв
Coraline00
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$80
10 баллов
2 года назад
Нарисовать логотип
Очень интересный заказ! Получила массу удовольствия от сотрудничества) Задача поставлена четко, оплата вовремя. Настоятельно рекомендую к сотрудничеству!
Супер комуникабельная девушка. Выполнила все на высшем уровне и в точности с пожеланиями. Советую!!! Огромное вам спасибо!
Ответный отзыв
KopylStas
21 годУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Нарисовать svg иконки
Очень хороший заказчик с которым приятно работать! Подробное и понятное ТЗ. Оплата в срок. Всем рекомендую.
Отлично выполнил свою работу, все в срок и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
amina-v
Ольга 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
21 день назад
$35
10 баллов
3 года назад
Логоти компании
Денис отличный заказчик, понятное ТЗ и своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество!
Работа выполнена на высшем уровне, советую всем. Все быстро и качественно, доволен!
Ответный отзыв
animebit313
Александр 
23 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
$3
10 баллов
5 лет назад
Отрисовать две картинки
Денис - отличный заказчик ! Изначально была четко поставлена задача, оплата произведена без задержек, все круто !
Отличная работа а самое главное что по итогу получилось ровно то, что я и планировал =) Спасибо огромное - рекомендую!
Ответный отзыв