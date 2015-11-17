Необходимо составить ТЗ\Бриф для путешествия

Требуется рерайт англиского текста на англиский Предложения в личку Оплато только по Skrill
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Суть работы:
Необходимо составить такую форму, заполнив которую люди для себя понимают путь путешествия. К примеру.
* Страна посещения - Россия
* Город - Москва
* Тип путешествия - самолет
* цена билета - 200 евро\ч
* Количество дней - 2
* Гостиница - Отель Золотое кольцо
** Цена проживания на одну персону - 100 euro
* Посещение завтрака - В гостях у вале
* Посещение музеев - Алмазный фонд
И так далее. Человек после заполнения всех строчек должен четко знать сколько ему потребуется денег (должен быть некий калькулятор) должен четко знать что в такое то время он сядет в самолет или поедет на машине в Москву, посетит те или иные места, четко будет понимать где запланировано его проживание и знает где будет питаться.
Если вас заинтересовало то будем рады для сотрудничества.
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