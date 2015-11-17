Необходимо составить ТЗ\Бриф для путешествия

Суть работы:

Необходимо составить такую форму, заполнив которую люди для себя понимают путь путешествия. К примеру.

* Страна посещения - Россия

* Город - Москва

* Тип путешествия - самолет

* цена билета - 200 евро\ч

* Количество дней - 2

* Гостиница - Отель Золотое кольцо

** Цена проживания на одну персону - 100 euro

* Посещение завтрака - В гостях у вале

* Посещение музеев - Алмазный фонд

И так далее. Человек после заполнения всех строчек должен четко знать сколько ему потребуется денег (должен быть некий калькулятор) должен четко знать что в такое то время он сядет в самолет или поедет на машине в Москву, посетит те или иные места, четко будет понимать где запланировано его проживание и знает где будет питаться.

Если вас заинтересовало то будем рады для сотрудничества.