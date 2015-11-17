Написание текстов для сайта

КопирайтингЗакрыт7 заявок216 просмотров
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Ищем копирайтера для написания текстов на сайт с интим-товарами.

Оплата за 1000 символов без пробелов по 35 рублей.

Суммарный объем 200-400 тысяч символов.

8 лет назад
seolity
Денис 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
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