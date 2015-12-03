Рерайт 26000. Тема: заработок

КопирайтингЗавершен18 заявок184 просмотра
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Добрый день.

Нужно переписать текст, на тему заработка в интернете.

Конкретнее на буксах, текст простой, по большей части о буксах, и как в них регистрироваться.

Пишите стоимость за 1000 знаков и и сроки.

8 лет назад
Olimp
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
olga485
Ольга 
30 летМолдова
13 лет в сервисе
Была
день назад
8 лет назад
$13
1 день
Ольга, быстро сделала рерайт, как и обещала за сутки, уникальность текста высокая.
Хороший заказчик, без задержек!
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