Написание статей для интернет-магазина

КопирайтингЗакрыт5 заявок172 просмотра
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Здравствуйте, уважаемые авторы!

Если Вы зарегистрированы в Украине, как ФОП, то этот проект-для Вас.

Нужно написать где-то 30-50 уникальных статей где-то по 1000 знаков каждая на сайт (интернет-магазин). Общая тема-товары для офиса, канцтовары. Каждая статья про отдельную группу товаров. Уникальность текста-100% (будет проверка на специализированном сайте).

От Вас нужно:

1. Ваши контакты.

2. Портфолио с несколькими уникальными статьями (примеры работ)

3. Краткая информация об опыте работы в данном направлении.

4. Информация о желаемом гонораре (за 1000 знаков)

Написание статей
8 лет назад
Gallina05
Галина 
45 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
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