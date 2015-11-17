Написание статей для интернет-магазина

Здравствуйте, уважаемые авторы!

Если Вы зарегистрированы в Украине, как ФОП, то этот проект-для Вас.

Нужно написать где-то 30-50 уникальных статей где-то по 1000 знаков каждая на сайт (интернет-магазин). Общая тема-товары для офиса, канцтовары. Каждая статья про отдельную группу товаров. Уникальность текста-100% (будет проверка на специализированном сайте).

От Вас нужно:

1. Ваши контакты.

2. Портфолио с несколькими уникальными статьями (примеры работ)

3. Краткая информация об опыте работы в данном направлении.

4. Информация о желаемом гонораре (за 1000 знаков)