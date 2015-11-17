Написать описание к видео на youtube

КопирайтингЗакрыт4 заявки129 просмотров
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нужно написать описание к роликам на youtube по 2000 знаков на 400 роликов.

8 лет назад
sitnikov_a
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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