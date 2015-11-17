Написать описание к видео на youtube

Ищу исполнителей на долгосрок. Кулинарная тематика. Что вы получаете работая со мной: 1 Четкое, понятное ТЗ 2 Постоянную оплату, долгосрочное сотрудничество (при условии, что сработаемся) 3 Работу с прямым заказчиком - никаких " десятых рук" и " поломанного телефона" 4 ...
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нужно написать описание к роликам на youtube по 2000 знаков на 400 роликов.
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