Написать текст, для вебстудии

Для сайта игровой тематики ( прокачка персонажей, рейтов, покупка/продажа игровой валюты) требуется копирайтер с большим опытом игры в World of Tanks. Вам будет необходимо писать статьи, посвященные указанной игре. Вы нам не подойдете, если: 1) Никогда не ...