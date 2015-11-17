Рерайт кулинарки. 40 статей.

КопирайтингЗакрыт7 заявок384 просмотра
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Ищу исполнителей на долгосрок. Кулинарная тематика.

Что вы получаете работая со мной:

1 Четкое, понятное ТЗ

2 Постоянную оплату, долгосрочное сотрудничество (при условии, что сработаемся) 

3 Работу с прямым заказчиком - никаких " десятых рук" и " поломанного телефона"

4 Оплату в рублях любым удобным для вас способом.

5 Оплата в кулинарке = 20руб/1000 збп.

Перед заявкой ознакомьтесь с требованиями к текстам: https://docs.google.com/document/d/18rozHglmKwHUeboa6iEzVcf1UC8RGZYf4xbb3pAFprs/edit

В заявке хотелось бы видеть: 

2 Краткое инфо о вашем опыте в написании текстов

3 Профильное образование (филологич.) будет полюсом.

Оплата в рублях любым удобным для вас способом. Пример ТЗ скину в личку при общении

8 лет назад
Solomon321
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
23 дня назад
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