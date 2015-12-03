Много статей для сайта на медицинскую тему

КопирайтингЗавершен20 заявок360 просмотров
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Для сайта нужно написать большой объём статей медицинской тематики. Я предлагаю вам адекватные требования, комфортные сроки работы и оплату без задержек. Бюджет - 40 рублей за 1000 знаков без пробелов, средний размер статьи ~5000 знаков. Желательно, чтобы у вас было медицинское образование или опыт написания статей подобной тематики.

8 лет назад
vinovikov
Виктор 
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
zahtat2000
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Мне понравилось работать с Татьяной. Она ответственный копирайтер, который соблюдает сроки и требования в ТЗ. Если появляются какие-то замечания к тексту, то она оперативно их исправляет.
Виктор- отличный заказчик. С ним было приятно работать. Понятное ТЗ, оплата в срок.
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