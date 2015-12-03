Для сайта нужно написать ~700 статей. Все статьи выглядят как ответы на вопросы "как?", "почему?", "откуда?" и т.д. Основные темы, которые будут встречаться: [list][*]женская (про беременность, роды, детей и т.п.)[*]общая (общие вопросы на тему "как?" и "почему?")[*]кулинарная ...
- Копирайтинг213 заявокЗакрыт6 лет назад
Для сайта нужно написать статьи. В основном это женская (про беременность, роды, детей и т.п.) и общая (как?, почему?) тематики. Я предлагаю вам адекватные требования, комфортные сроки работы и оплату без задержек. Бюджет - 40 рублей ...Завершен7 лет назад
Для сайта нужно написать статьи на женскую тематику (про беременность, роды, детей и т.п.) и общую тематику (вопросы "как?", "почему?" и т.п.). Я предлагаю вам адекватные требования, комфортные сроки работы и оплату без задержек. Бюджет ...Завершен7 лет назад
Для сайта нужно написать большой объём статей на женскую тематику (про беременность, роды, детей и т.п.). Я предлагаю вам адекватные требования, комфортные сроки работы и оплату без задержек. Бюджет - 40 рублей за 1000 знаков ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен8 лет назад
Для сайта нужно написать большой объём статей медицинской тематики. Я предлагаю вам адекватные требования, комфортные сроки работы и оплату без задержек. Бюджет - 40 рублей за 1000 знаков без пробелов, средний размер статьи ~5000 знаков. ...Завершен8 лет назад