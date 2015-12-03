vinovikov

Виктор vinovikov

 
43 годаРоссия/Екатеринбург
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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$5
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
radost-66
Ирина 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Нужно написать статьи на женскую и общую тематику
Заказчик отличный. Задания поставлены грамотно, двусторонняя связь постоянная. Оплата проведена сразу после сдачи задания. Буду рада новым заказам. Рекомендую к сотрудничеству.
Доволен работой с Ириной. Она пишет хорошие тексты без воды, быстро исправляет ошибки, адекватно реагирует на критику. Рекомендую!
Ответный отзыв
gonzo_km13
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$2
9 баллов
8 лет назад
Написать много статей на женскую тематику
Виктор - отличный заказчик. Ставит точные задачи, быстро отвечает на возникающие вопросы, оплата в срок.
Кристина ответственно подошла к работе, все тексты были написаны согласно ТЗ, сроки написания соблюдены.
Ответный отзыв
yruzai
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Написать много статей на женскую тематику
Виктор - отличный заказчик! ТЗ всегда понятны и подробно составлены, оплату производит без задержек. Сотрудничеством с ним довольна!
Могу порекомендовать Юлию как ответственного копирайтера. Она всегда на связи, соблюдает ТЗ и достаточно быстро работает.
Ответный отзыв
zahtat2000
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Много статей для сайта на медицинскую тему
Виктор- отличный заказчик. С ним было приятно работать. Понятное ТЗ, оплата в срок.
Мне понравилось работать с Татьяной. Она ответственный копирайтер, который соблюдает сроки и требования в ТЗ. Если появляются какие-то замечания к тексту, то она оперативно их исправляет.
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