Для сайта нужно написать ~700 статей. Все статьи выглядят как ответы на вопросы "как?", "почему?", "откуда?" и т.д. Основные темы, которые будут встречаться: [list][*]женская (про беременность, роды, детей и т.п.)[*]общая (общие вопросы на тему "как?" и "почему?")[*]кулинарная ...