Работаю с текстами больше пяти лет. Предпочтительно - кино, искусство, образование, материнство. Не пишу медицинские и экономические тексты.
Гарантирую оригинальный подход к работе, написание согласно ТЗ,выполнение работы точно в срок.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
8 лет назад
Кристина ответственно подошла к работе, все тексты были написаны согласно ТЗ, сроки написания соблюдены.
Ответный отзыв
Виктор - отличный заказчик. Ставит точные задачи, быстро отвечает на возникающие вопросы, оплата в срок.
Копирайтинг
1 отзыв
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга