gonzo_km13

Кристина Манасарян gonzo_km13

 
28 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Работаю с текстами больше пяти лет. Предпочтительно - кино, искусство, образование, материнство. Не пишу медицинские и экономические тексты. 

Гарантирую оригинальный подход к работе, написание согласно ТЗ,выполнение работы точно в срок.

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Отзывы заказчиков
vinovikov
Виктор 
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Написать много статей на женскую тематику
Кристина ответственно подошла к работе, все тексты были написаны согласно ТЗ, сроки написания соблюдены.
Виктор - отличный заказчик. Ставит точные задачи, быстро отвечает на возникающие вопросы, оплата в срок.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга