5 статей под миралинкс (Туризм)

Нужен человек для написания статей под миралинкс

Тематика: туризм

Объем каждой: 2200 зн/без п

В каждой 2 ключа

Важно:

статьи нужны во среда до 13:00 по мск

Просьба не откликаться, если вы не успеете сдать работу

Оплата:

Только на Киви кошелек! 100 руб/статья