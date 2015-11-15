Статья для сайта

КопирайтингЗакрыт6 заявок203 просмотра
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Добрый день.

Требуется написать новость для сайта.

Тема новости: "Награждение компании в национальном бизнес-рейтинге"

Ключевых слов, seo и т.д. не требуется. Новость просто должна хорошо читаться.

Стиль: легкий, дружелюбный, слегка торжественный (но не пафосный)

Ожидаемый объем: 1000-1500 символов

Исходная информация о конкурсе:

Национальный бизнес-рейтинг , удостоено звания «Лидер России 2015» в Национальном бизнес-рейтинге.

Награждаются компании за эффективную деятельность, выдающиеся экономические показатели и высокую производительность труда. Данная награда подтверждает, что в результате ранжирования полного перечня субъектов хозяйственной деятельности предприятие было удостоено почетного звания Лидера России.

Методики рейтингования 

В Российской Федерации оценивание эффективности субъекта хозяйственной деятельности происходит на основании его финансовых и экономических показателей с учетом формы собственности, сферы деятельности и территориального расположения.

Цель рейтинговой оценки заключается в сравнении результатов анализа операционной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятий с нормативной шкалой.

С помощью рейтинговой программы «ЛИДЕР РОССИИ» Союз Национальных бизнес-рейтингов стимулирует предприятия и предпринимателей, которые не только заботятся о прибыльности собственного бизнеса, но и делают значительный вклад в будущее нашего государства —  честно платят налоги и отчисления в социальные и пенсионные фонды, заботятся о своих сотрудниках, создают новые рабочие места, внедряют новые технологии и формируют новый тип экономики, который основывается не на природных ресурсах, а на профессионализме. Рейтинг также показывает привлекательность предприятия для инвесторов и банков, информирует партнеров о состоянии предприятия, способствует становлению честной и открытой конкуренции.

Настенная медаль «ЛИДЕР РОССИИ 2015»

Вручается субъектам хозяйственной деятельности за значительные экономические достижения, поддержание высоких стандартов социальной защищенности сотрудников, внедрение инновационных технологий, а также за достойный вклад в развитие отрасли.

Федеральный сертификат «ЛИДЕР РОССИИ 2015»

Награждаются компании за эффективную деятельность, выдающиеся экономические показатели и высокую производительность труда. Данная награда подтверждает, что в результате ранжирования полного перечня субъектов хозяйственной деятельности предприятие было удостоено почетного звания Лидера России.

Предприятиям НЕ НУЖНО отправлять заявку на участие или платить за включение в рейтинг. Рейтингование предприятий является ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫМ, НЕЗАВИСИМЫМ и БЕСПЛАТНЫМ. Если предприятие попадает в ТОП-списка, ему направляется официальное почтовое уведомление.

8 лет назад
kiberus
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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