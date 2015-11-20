Копирайт на тему "нижнее бельё"

Описание: Требуются копирайтеры,оплата [b]90 рублей за один текст (1500-2000 символов)[/b] Оплата за каждую статью, сразу после проверки,либо за любое количество статей удобное вам(5,10,15 и т.д.). WMR, сбербанк. Тематика статей : Гэмлбинг, игровые автоматы. Работа через майл или скайп. Требования: Уникальность по ...
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Требуется опытный копирайтер, способный писать "цепляющие" тексты на тему "женское нижнее белье". Стоимость 60р/1к. Объем статьи 1500-2000 знаков. В месяц нужно писать около 50 текстов.
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