Статьи для женского сайта

КопирайтингЗакрыт11 заявок270 просмотров
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Требования к статьям:

  • Грамотность;
  • "Воду" не лить, статья должна полностью раскрывать тему;
  • Объем статьи: 2500-3000 +-700 з.б.п.
Подробное ТЗ будет предоставлено.

Оплата: 

100 р. за первые три статьи, если сработаемся - 35-45 за 1000 сим.

Сбербанк, киви, вебмоней.

В заявке указывайте в каких женских темах лучше разбираетесь (дети, макияж, мода и т.д.), примеры работ, нагрузку в неделю, предпочтительный сервис оплаты. Без данной информации заявка игнорируется.

8 лет назад
s-loty
Сергей 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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