Статьи для женского сайта

Требуется качественный рерайт. Иногда рекламные тексты. С оплатой 60-65 р. за тыс. Оставляйте емейл для быстрой связи. К сожалению, проект разовый, поэтому это не вакансия - не нужно спаммить.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования к статьям:
- Грамотность;
- "Воду" не лить, статья должна полностью раскрывать тему;
- Объем статьи: 2500-3000 +-700 з.б.п.
Оплата:
100 р. за первые три статьи, если сработаемся - 35-45 за 1000 сим.
Сбербанк, киви, вебмоней.
В заявке указывайте в каких женских темах лучше разбираетесь (дети, макияж, мода и т.д.), примеры работ, нагрузку в неделю, предпочтительный сервис оплаты. Без данной информации заявка игнорируется.
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