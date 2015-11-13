Написание технического задания для интернет-магазина

Здравствуйте, Опять мне нужны исполнители для работы на сайтах отзывов (otzovik, irecommend и т.п.). Нужно зарегистрироваться на имейл, который я вам дам, и оставлять отзывы о чем угодно — о любых товарах и услугах. Требование: отзывы должны быть ...
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Собственно интересует грамотно составленное ТЗ на примере отдельно взятого интернет-магазина.
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