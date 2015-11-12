Написание отзывов на сервисах отзывов

Нужен автор, который сможет написать новость на основе 1-2 предложений которые я Вам предоставлю. Новость связана с игровой тематикой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
Опять мне нужны исполнители для работы на сайтах отзывов (otzovik, irecommend и т.п.).
Нужно зарегистрироваться на имейл, который я вам дам, и оставлять отзывы о чем угодно — о любых товарах и услугах.
Требование: отзывы должны быть содержательные, не менее 500 знаков каждый.
Оплата за каждый отзыв — 20 рублей (или по курсу в гривнах). Итого, оставив 40 отзывов на 3 сайтах, вы получаете 2400 руб
Как правило, нужно будет на каждом сервисе отзывов оставить от 30 отзывов.
Далее вы передаете доступы к аккаунту мне, а я оплачиваю вашу работу (WMR, приватбанк)
После оплаты права на аккаунт переходят ко мне.
По срокам требований нет: можно за пару дней сделать, а можно и недели 2–3
И еще: нужны только девушки, мужчин прошу не беспокоить.
Жду заявок.
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