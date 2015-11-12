Написание отзывов на сервисах отзывов

КопирайтингЗакрыт34 заявки419 просмотров
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Здравствуйте, 

Опять мне нужны исполнители для работы на сайтах отзывов (otzovik, irecommend и т.п.). 

Нужно зарегистрироваться на имейл, который я вам дам, и оставлять отзывы о чем угодно — о любых товарах и услугах.

Требование: отзывы должны быть содержательные, не менее 500 знаков каждый. 

Оплата за каждый отзыв — 20 рублей (или по курсу в гривнах). Итого, оставив 40 отзывов на 3 сайтах, вы получаете 2400 руб

Как правило, нужно будет на каждом сервисе отзывов оставить от 30 отзывов.

Далее вы передаете доступы к аккаунту мне, а я оплачиваю вашу работу (WMR, приватбанк)

После оплаты права на аккаунт переходят ко мне.

По срокам требований нет: можно за пару дней сделать, а можно и недели 2–3

И еще: нужны только девушки, мужчин прошу не беспокоить.

Жду заявок.

7 лет назад
ruda_mak
Илона 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
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