Требуются сценарии для обзоров и рекламы бытовой техники. Длительность ролика- 2-7минут (вообще не важна, это примерный хронометраж). Главное- чтобы было ярко и смешно. Примеры таких роликов- https://www.youtube.com/watch?v=lISYorALuRc https://www.youtube.com/watch?v=ZUG9qYTJMsI Присылайте примеры и предлагайте цены.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вакансия КОПИРАЙТЕР!1. Отправьте свое резюме с примерами выполненных работ на почту [email protected]. Напишите краткое эссе (5-10 предложений) почему вы хотите работать в проекте HappyWomenClub.Обязательное условие - это опыт работы копирайтером от 2-х лет и желательно (не обязательно) написание текстов близких к теме"как стать, быть и оставаться счастливой женщиной"Все вопросы просьба задавать по электронной почте, не в комментариях.Предполагаемый объем работы: 1) ежедневно три раза наполнять группу в фб контентом и приглашать подписчиков2) Написание двух статей по 0,5 К в неделю на сайт 3) Два раза в неделю рассылка писем через сервис getresponseНапишите желаемую зарплату.
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