Вакансия КОПИРАЙТЕР!1. Отправьте свое резюме с примерами выполненных работ на почту [email protected]. Напишите краткое эссе (5-10 предложений) почему вы хотите работать в проекте HappyWomenClub.Обязательное условие - это опыт работы копирайтером от 2-х лет и желательно (не обязательно) написание текстов близких к теме"как стать, быть и оставаться счастливой женщиной"Все вопросы просьба задавать по электронной почте, не в комментариях.Предполагаемый объем работы: 1) ежедневно три раза наполнять группу в фб контентом и приглашать подписчиков2) Написание двух статей по 0,5 К в неделю на сайт 3) Два раза в неделю рассылка писем через сервис getresponseНапишите желаемую зарплату.