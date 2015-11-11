Сделать несколько рерайтов статей и написать описания к товарам.

КопирайтингЗакрыт11 заявок245 просмотров
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Сделать несколько рерайтов статей и написать описания к товарам.

Рерайты:

http://www.nanojam.ru/products/hobot-188

http://www.elari.ru/CardPhoneWhite.aspx

http://tehnoezh.com.ua/catalog/elari/elari-cardphone-case-for-iphone-6-black/

Описания к фитнес браслетам:

FITBIT Charge HR Large for Android/iOS Black (FB405BKL-EU)

FITBIT Charge HR Small for Android/iOS Black (FB405BKS-EU)

FITBIT Surge Large for Android/iOS Black (FB501BKL-EU)

FITBIT Surge Small for Android/iOS Black (FB501BKS-EU)

С указанием отличий моделей Large и Small.

Размер описаний 500-1000 символов.

Уникальность по Адвего не менее 95% Оплата только по факту получения качественного текста. Срок 1 день. Сразу пишите цену. Срок очень важен так как я веб разработчик и должна разместить тексты на сайте клиента вовремя.

8 лет назад
fanbeer87
36 летБеларусь
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
alinal
Ольга 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
8 лет назад
$10
1 день
Тексты были выполнены в течение одного дня, 13 ноября я их отправила, 15 ноября тексты были размещены в блоге заказчицы (или заказчика - т.к. здесь это Оксана, а блог ведет лицо мужского пола). На связь заказчица не выходит, почтовый ящик переполнен или заблокирован, письма оттуда возвращаются, на Веблансере приватные сообщения игнорирует. Оплату я так и не получила.
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