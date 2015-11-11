Сделать несколько рерайтов статей и написать описания к товарам.

Тексты были выполнены в течение одного дня, 13 ноября я их отправила, 15 ноября тексты были размещены в блоге заказчицы (или заказчика - т.к. здесь это Оксана, а блог ведет лицо мужского пола). На связь заказчица не выходит, почтовый ящик переполнен или заблокирован, письма оттуда возвращаются, на Веблансере приватные сообщения игнорирует. Оплату я так и не получила.