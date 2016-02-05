Статья на сайт юридической тематики

Ищу профессионального копирайтера (никакой эзотерики, только наука) Копирайтер (минимум) должен быть способен писать научные статьи с ссылками на источник. Первая тестовая работа Задача: Требуется написать описание категорий на сайте. сайт: http://psychosearch.ru/ Объем текста: от 385-400 знаков с пробелами для каждой категории/раздела. ...
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Тема и название статьи
"Льготы пенсионерам в Москве в 2016 году - какие действуют на проезд, жкх и другие"
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Требования к содержанию и оформлению статей смотрите в прикрепленном файле
Очень приветствует юридическое образование или готовность разобраться в законодательстве
При успешном написании статьи - долгосрочное сотрудничество
Жду ваших предложений по цене за килознак
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