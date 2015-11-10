Набираю команду авторов в юридической тематике

Нужны авторы на медицинский сайт. Оплата 40 р за 1000 символов без пробелов. Рерайт из 3–4 источников со вставкой ключевых слов. Объем статей около 5000–9000 знаков, 12–15 ключей на статью. + написать дескрипшен из 2–3 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу авторов для написания статей, желательно с юридическим образованием. Информацию берете из общедоступных источников, переписывайте под нужный мне формат и ключи - все просто. Тз для текста прикрепил к вакансии (техническое задание.pdf).
Закон и право (40 рублей за 1000 знаков)
- когда сработаемся, то будут премии и базовая ставка со временем будет расти. Подробней о системе премий расскажу кандидатам.
- оплата раз в неделю
Куда скинуть тест - отвечу отдельным сообщением.
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