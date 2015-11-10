Набираю команду авторов в юридической тематике

Ищу авторов для написания статей, желательно с юридическим образованием. Информацию берете из общедоступных источников, переписывайте под нужный мне формат и ключи - все просто. Тз для текста прикрепил к вакансии (техническое задание.pdf).

Закон и право (40 рублей за 1000 знаков)

- когда сработаемся, то будут премии и базовая ставка со временем будет расти. Подробней о системе премий расскажу кандидатам.

- оплата раз в неделю

Куда скинуть тест - отвечу отдельным сообщением.