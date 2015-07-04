varvar_anton1

Антон varvar_anton1

 
34 годаРоссия/Екатеринбург
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Автор копирайтер на удаленную работу

    Наша компания активно развивается в сфере информационных сайтов. Требуется автор копирайтер на постоянную основу в закрытую биржу без конкуренции. Работа удаленная. Цена от 30 рублей за 1000 символов. Место проживания не имеет значения. Что бы начать сотрудничество и ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • 1200 статей - тематика стройка

    Необходимо написать 1200 статей по тематике стройка, плачу от 40 рублей за 1000 знаков.  Работа через специальную систему. Требования просты, главное соблюдать количество вхождений по ключам.

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Необходимо выложить и оформить 250 статей на сайт.

    Ищу контент-менеджера для оформления и выкладки статей на сайт (250 шт). CMS сайта – Wordpress.     Выкладывать все через Wordpress. Нужно только оформлять, писать ничего не нужно.     плачу за 1 статью – 40 рублей.    В обязанности входит:  ...

    WordPressСтатьи для сайта
    Наполнение сайтов20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ищу авторов для проектов - Дом, семья, огород. (заданий более 800 шт)

    Ищу авторов для новых проектов - направление - Дом, семья,огород. На сегодня готово порядка 800 заданий, которые нужно выписать + мы постоянно дособираем ядро. Таким образом работы много, хватит всем кто хочет постоянную стабильную работу. Тематика легкая, цена на ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Ищу авторов для большого проекта - ниша Дом, семья (более 900 заданий)

    Ищу авторов для нового проекта - направление - Дом, семья, животные. На сегодня готово порядка 900 заданий, которые нужно выписать + мы постоянно дособираем ядро. Таким образом работы много, хватит всем кто хочет постоянную стабильную работу. Уникальность ...

    Копирайтинг91 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Набираю команду авторов в юридической тематике

    Ищу авторов для написания статей, желательно с юридическим образованием. Информацию берете из общедоступных источников, переписывайте под нужный мне формат и ключи - все просто. Тз для текста прикрепил к вакансии (техническое задание.pdf). Закон и право (40 ...

    Написание статей
    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Набираю команду авторов в различные тематики.

    Ищу авторов для написания статей. Информацию берете из общедоступных источников, переписывайте под нужный мне формат и ключи - все просто. Тз для текста прикрепил к вакансии (ТЗ.pdf). Итак, мне нужны авторы в темы: Дом и семья ...

    Написание статей
    Копирайтинг39 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Ищу авторов юридической тематики

    Ищу авторов в раздел закон и право. Информацию берете из общедоступных источников, переписывайте под нужный мне формат и ключи - все просто. Тз для текста прикрепил к вакансии (ТЗ.pdf). Уникальность буду проверять через text.ru. Минимум 90%. Работа ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Набираю в команду авторов по различным тематикам.

    Ищу авторов для написания статей. Информацию берете из общедоступных источников, переписывайте под нужный мне формат и ключи - все просто. Тз для текста прикрепил к вакансии (ТЗ.pdf). Итак, мне нужны авторы в темы: Дом и семья ...

    Написание статей
    Копирайтинг63 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Необходим рерайт 3 статей

    Необходим рерайт 3 статей Темы: ритуалы на новолуние ритуалы в полнолуние симоронские ритуалы на деньги Плачу 30 рублей за 1000 знаков. Тех. задание внутри файла.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Ищу копирайтера в тему непознанное на постоянную работу.

    Ищу копирайтера в тему непознанное на постоянную работу. Тематика заговоры, привороты, мантры, гадания и т.д. Сразу предупреждаю, суеверным будет тяжело. Плачу за 1000 символов без пробелов 30 рублей. Будет хороший объем работы.

    Копирайтинг40 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ищем редактора для создания авторских материалов

    Требуется редактор для проекта КиберЛог, который сможет наладить работу по созданию классных авторских материалов. Главная задача — генерация собственного уникального контента. Требования: 1. Высокий уровень письменного русского языка. 2. Желание ориентироваться в тематике грузоперевозок. 3. Наличие собственных публикаций (блог ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
kate-online
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Необходим рерайт 3 статей
Отличная организация работы, понимающий заказчик и быстрая оплата. Довольна сотрудничеством.
Работой остался доволен, спасибо!
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