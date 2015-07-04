varvar_anton1

Наша компания активно развивается в сфере информационных сайтов. Требуется автор копирайтер на постоянную основу в закрытую биржу без конкуренции. Работа удаленная. Цена от 30 рублей за 1000 символов. Место проживания не имеет значения. Что бы начать сотрудничество и ...
- Копирайтинг2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо написать 1200 статей по тематике стройка, плачу от 40 рублей за 1000 знаков. Работа через специальную систему. Требования просты, главное соблюдать количество вхождений по ключам.Копирайтинг15 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищу контент-менеджера для оформления и выкладки статей на сайт (250 шт). CMS сайта – Wordpress. Выкладывать все через Wordpress. Нужно только оформлять, писать ничего не нужно. плачу за 1 статью – 40 рублей. В обязанности входит: ...Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищу авторов для новых проектов - направление - Дом, семья,огород. На сегодня готово порядка 800 заданий, которые нужно выписать + мы постоянно дособираем ядро. Таким образом работы много, хватит всем кто хочет постоянную стабильную работу. Тематика легкая, цена на ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт8 лет назад
Ищу авторов для нового проекта - направление - Дом, семья, животные. На сегодня готово порядка 900 заданий, которые нужно выписать + мы постоянно дособираем ядро. Таким образом работы много, хватит всем кто хочет постоянную стабильную работу. Уникальность ...Копирайтинг91 заявкаЗакрыт8 лет назад
Ищу авторов для написания статей, желательно с юридическим образованием. Информацию берете из общедоступных источников, переписывайте под нужный мне формат и ключи - все просто. Тз для текста прикрепил к вакансии (техническое задание.pdf). Закон и право (40 ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт8 лет назад
Ищу авторов для написания статей. Информацию берете из общедоступных источников, переписывайте под нужный мне формат и ключи - все просто. Тз для текста прикрепил к вакансии (ТЗ.pdf). Итак, мне нужны авторы в темы: Дом и семья ...Копирайтинг39 заявокЗакрыт8 лет назад
Ищу авторов в раздел закон и право. Информацию берете из общедоступных источников, переписывайте под нужный мне формат и ключи - все просто. Тз для текста прикрепил к вакансии (ТЗ.pdf). Уникальность буду проверять через text.ru. Минимум 90%. Работа ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Ищу авторов для написания статей. Информацию берете из общедоступных источников, переписывайте под нужный мне формат и ключи - все просто. Тз для текста прикрепил к вакансии (ТЗ.pdf). Итак, мне нужны авторы в темы: Дом и семья ...Копирайтинг63 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходим рерайт 3 статей Темы: ритуалы на новолуние ритуалы в полнолуние симоронские ритуалы на деньги Плачу 30 рублей за 1000 знаков. Тех. задание внутри файла.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Тематика близка к продуктам питания, здоровью плюс немного специфики. Нужен копирайт, цена 30 руб за 1000 символов без пробелов. Заказы будут постоянные со следующей недели.Копирайтинг44 заявкиЗакрыт9 лет назад
Ищу копирайтера в тему непознанное на постоянную работу. Тематика заговоры, привороты, мантры, гадания и т.д. Сразу предупреждаю, суеверным будет тяжело. Плачу за 1000 символов без пробелов 30 рублей. Будет хороший объем работы.Копирайтинг40 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется редактор для проекта КиберЛог, который сможет наладить работу по созданию классных авторских материалов. Главная задача — генерация собственного уникального контента. Требования: 1. Высокий уровень письменного русского языка. 2. Желание ориентироваться в тематике грузоперевозок. 3. Наличие собственных публикаций (блог ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт9 лет назад