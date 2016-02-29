kate-online

Екатерина Павлова kate-online

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Контакты:

[email protected]

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Отзывы заказчиков

mnzi-web
Алексей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Серия статей про Вьетнам (качественный копирайтинг, рерайтинг)
Отличный копирайтер. Рекомендую!
Отлично поработали. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
dars022
Антон 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Тексты описания к аквариумам.
Спасибо Кате за качественно написанные тексты описания к товарам. Работа была выполнена точно в срок, точно по ТЗ с приятными бонусами в виде иллюстраций. Рекомендую!
Интересное задание и быстрая оплата. Все отлично.
Ответный отзыв
viser
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$7
10 баллов
9 лет назад
Нужен уникальный текст про крем для увеличения груди
Текст получил быстро, качеством доволен. Рекомендую.
Точное задание и быстрая оплата. Буду рада продолжить работу.
Ответный отзыв
zagrivyi
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$7
10 баллов
9 лет назад
Текст для лендинга
Работой остались довольны, спасибо!
Был на связи, задание оплатил. Все норм.
Ответный отзыв
garsia89
35 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Написание и наполнение сайта статьями на тему ограждений
Сотрудничеством осталась довольна: задание поняла быстро, на связи была все время, заказ выполнила профессионально и в срок.
Порядочный заказчик, всегда на связи, четко ставит задание. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
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Копирайтинг
19 отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
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