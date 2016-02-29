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- Пример статьи для Миралинкс - penza-press.ru989 просмотров
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
9 лет назад
Отличный копирайтер. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отлично поработали. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$20
10 баллов
9 лет назад
Спасибо Кате за качественно написанные тексты описания к товарам. Работа была выполнена точно в срок, точно по ТЗ с приятными бонусами в виде иллюстраций. Рекомендую!
Ответный отзыв
Интересное задание и быстрая оплата. Все отлично.
$7
10 баллов
9 лет назад
Текст получил быстро, качеством доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
Точное задание и быстрая оплата. Буду рада продолжить работу.
$7
10 баллов
9 лет назад
Работой остались довольны, спасибо!
Ответный отзыв
Был на связи, задание оплатил. Все норм.
$70
10 баллов
10 лет назад
Сотрудничеством осталась довольна: задание поняла быстро, на связи была все время, заказ выполнила профессионально и в срок.
Ответный отзыв
Порядочный заказчик, всегда на связи, четко ставит задание. Рекомендую к сотрудничеству!
Копирайтинг
19 отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
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