Здравствуйте. У нас стоит задача подключить к сайту (CRM системе Битрикс24 Украина) сквозную аналитику https://lptracker.io. Вот такая информация по интеграции есть: По ссылке ниже пример запроса, который должен передаваться из Битрикс24 и какие данные нужно передавать? http://faq.lptracker.io/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B0/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-api Изучив документацию ...
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт5 лет назад
[b]Доработка Главной страницы сайта 1 РК (ссылка на сайт https://1-rk.com.ua/) [/b][b] [/b] После блока Продукция иУслуги добавляем : [b]1. О нас в цифрах [/b]- блок 4 колонки ( Более 10 лет на рынке, более 1000 клиентов,более 10 000 реализованых проектов, собственное ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужна верстка изображений телефона на страницах сайта и настройка этих изображений для подмены номеров при подключении Калл Трекинг. За всеми вопросами в личку. Страницы на которые нужна верстка. Картинка телефона во втором экране. http://1-rk.com.ua/products/album/1 http://1-rk.com.ua/products/album/29 ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть у нас такое задание... Даем Вам приблизительно 100 доступов к админкам сайтов. Необходимо будет по тз закинуть на каждый из сайтов ссылки. В тз распишем что куда.Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо 50 уникальных статей по 2000зн. К оплате 1000грн. Тематика: Наружная рекламаКопирайтинг8 заявокЗакрыт7 лет назад
У нас с сайтом есть такая проблема, что в индексе гугл для ПК (основной индекс) находятся проиндексированны страницы для основной версии (ПК) и страницы для мобильной версии сайта. Тоесть обе версии сайта в одном индексе ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
На основе вводных данных необходимо написать текст для страницы в соотв. с визуализацией. Визуализация имеет модульное содержание. Модуль1,2...4 Получается что! Нам необходимо описание каждого модуля, как на визуализации, что бы в итоге общий текст всех модулей на ...Завершен8 лет назад
Здравствуйте, есть тз на 30 уникальных статей. Каждая 2000зн.. К оплате 600грн на карту ПриватБанк. Тематика: наружная реклама, вывески, 1-rk.com.ua Примеры статей: на 3 ссылки [url=http://ornellamuti.ru/interesnoe-2/luchshaya-vyveska-kakaya-ona/]http://ornellamuti.ru/interesnoe-2/luchshaya-vyveska-kakaya-ona/[/url] [url=http://kemcbs.com/uvlech/4556-reklamnye-vyveski-s-kontrazhurom.html]http://kemcbs.com/uvlech/4556-reklamnye-vyveski-s-kontrazhurom.html[/url] на 5 ссылок [url=http://apple-iphone.net.ru/blog/2015-10-22-3621]http://apple-iphone.net.ru/blog/2015-10-22-3621[/url]Завершен8 лет назад
Написание текстов для лендингаЗавершен9 лет назад