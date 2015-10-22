zagrivyi

Сергей Загривый zagrivyi

 
39 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Подключить к сайту (CRM системе Битрикс24 Украина) сквозную аналитику

    Здравствуйте. У нас стоит задача подключить к сайту (CRM системе Битрикс24 Украина) сквозную аналитику https://lptracker.io.  Вот такая информация по интеграции есть: По ссылке ниже пример запроса, который должен передаваться из Битрикс24 и какие данные нужно передавать? http://faq.lptracker.io/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B0/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-api Изучив документацию ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка главной страницы + разработка адаптивной версии сайта

    [b]Доработка  Главной страницы сайта 1 РК (ссылка на сайт https://1-rk.com.ua/) [/b][b] [/b] После блока Продукция иУслуги добавляем :   [b]1. О нас в цифрах  [/b]- блок 4 колонки ( Более 10 лет на рынке, более 1000 клиентов,более 10 000 реализованых проектов, собственное ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка изображений телефона на страницах сайта

    Нужна верстка изображений телефона на страницах сайта и настройка этих изображений для подмены номеров при подключении Калл Трекинг.  За всеми вопросами в личку. Страницы на которые нужна верстка. Картинка телефона во втором экране. http://1-rk.com.ua/products/album/1 http://1-rk.com.ua/products/album/29       ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Размещение ссылок на сайтах

    Есть у нас такое задание... Даем Вам приблизительно 100 доступов к админкам сайтов. Необходимо будет по тз закинуть на каждый из сайтов ссылки. В тз распишем что куда.

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Внесение на страницы сайта атрибутов link rel="canonical"

    У нас с сайтом есть такая проблема, что в индексе гугл для ПК (основной индекс) находятся проиндексированны страницы для основной версии (ПК) и страницы для мобильной версии сайта. Тоесть обе версии сайта в одном индексе ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Текст для лендинга

    На основе вводных данных необходимо написать текст для страницы в соотв. с визуализацией. Визуализация имеет модульное содержание.  Модуль1,2...4 Получается что! Нам необходимо описание каждого модуля, как на визуализации, что бы в итоге общий текст всех модулей на ...

    Тексты для лендинга
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Статьи для Миралинкс

    Здравствуйте, есть тз на 30 уникальных статей. Каждая 2000зн.. К оплате 600грн на карту ПриватБанк. Тематика: наружная реклама, вывески, 1-rk.com.ua Примеры статей: на 3 ссылки [url=http://ornellamuti.ru/interesnoe-2/luchshaya-vyveska-kakaya-ona/]http://ornellamuti.ru/interesnoe-2/luchshaya-vyveska-kakaya-ona/[/url] [url=http://kemcbs.com/uvlech/4556-reklamnye-vyveski-s-kontrazhurom.html]http://kemcbs.com/uvlech/4556-reklamnye-vyveski-s-kontrazhurom.html[/url] на 5 ссылок [url=http://apple-iphone.net.ru/blog/2015-10-22-3621]http://apple-iphone.net.ru/blog/2015-10-22-3621[/url]

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
kate-online
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$7
9 баллов
8 лет назад
Текст для лендинга
Был на связи, задание оплатил. Все норм.
Работой остались довольны, спасибо!
Ответный отзыв
Arkaim92
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Внесение на страницы сайта атрибутов link rel="canonical"
Отличный заказчик, рекомендую!
Исполнитель выполнил задание качественно и быстро! Рекомендуем!
Ответный отзыв
Bogos
44 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Статьи для Миралинкс
Рекомендую Сергея как добросовестного заказчика! Оплата своевременная. Спасибо за приятное сотрудничество.
Тексты Светлана написала качественные, уникальные, в полном соответствии с ТЗ. Планируем сотрудничество дальше.
Ответный отзыв
bslana
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Написание текстов для лендинга
Спасибо Сергею за интересный проект. Отлично поработали. Надеюсь на продолжение.
Тексты получились качественные, уникальные, в полном соответствии с ТЗ. Планирую продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв