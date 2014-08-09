Написание текстов для лендинга

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Завершен1 заявка135 просмотров

Написание текстов для лендинга

11 лет назад
zagrivyi
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

bslana
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$20
3 дня
Тексты получились качественные, уникальные, в полном соответствии с ТЗ. Планирую продолжать сотрудничество.
Спасибо Сергею за интересный проект. Отлично поработали. Надеюсь на продолжение.

Заявки фрилансеров

bslana
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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