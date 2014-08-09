День добрый. Требуется написать 150 статей по теме проектирование электроснабжения. Объем необходимо выполнить в течении месяца. Оплата по факту хоть за каждую статью. Бюджет 15 000 рублей. Объем статьи 2,5К ...
На постоянную работу требуется копирайтер
Требуется человек на постоянную работу, который готов писать статьи.
Тематика статей: женская, заработок в интернете, сайтостроение, web-дизайн. Объемы статей - от 2500 збп.
От исполнителя требуется опыт написания подобных статей, грамотность, всегда быть на связи.
Первое задание будет тестовое, естественно оплачиваемое.
Оплату провожу только в российских рублях на Webmoney.
В комментариях оставляйте свои расценки.
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