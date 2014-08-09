На постоянную работу требуется копирайтер

Требуется человек на постоянную работу, который готов писать статьи.

Тематика статей: женская, заработок в интернете, сайтостроение, web-дизайн. Объемы статей - от 2500 збп.

От исполнителя требуется опыт написания подобных статей, грамотность, всегда быть на связи.

Первое задание будет тестовое, естественно оплачиваемое.

Оплату провожу только в российских рублях на Webmoney.

В комментариях оставляйте свои расценки.