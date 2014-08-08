Тексты для каталога детских товаров

Есть описания категорий для каталога детских товаров по 1000 знаков каждое. Их 32 шт. Например : коляски, автокресла, маягкие игрушки, веловипеды и т.д.

Описания уникальны.

Нужно дописать тексты до 2000 знаков, т.е. увеличить в 2 раза.

Также необходим текст на главную станицу каталога от 2000 зн.

Предпочтение тем кто работал с детской тематикой.

Также буду просить пример написанного вами текста.