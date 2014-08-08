Требуется копирайт. Строительная и авто тематика. К каждой теме подробное тз. Оплата от 40р.-1000 збп, зависит от сложности и требований. Просьба писать в лс.
Тексты для каталога детских товаров
Есть описания категорий для каталога детских товаров по 1000 знаков каждое. Их 32 шт. Например : коляски, автокресла, маягкие игрушки, веловипеды и т.д.
Описания уникальны.
Нужно дописать тексты до 2000 знаков, т.е. увеличить в 2 раза.
Также необходим текст на главную станицу каталога от 2000 зн.
Предпочтение тем кто работал с детской тематикой.
Также буду просить пример написанного вами текста.
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