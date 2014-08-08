Требуется копирайт.

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт50 заявок1102 просмотра

Требуется копирайт. Строительная и авто тематика. К каждой теме подробное тз. Оплата от 40р.-1000 збп, зависит от сложности и требований. Просьба писать в лс.

10 лет назад
Rabbit50
Кульков 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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