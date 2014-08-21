Написать статьи для интернет-магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок196 просмотров

Нужен ответственный исполнитель для написания статей.

Требования к текстам:

• высокая уникальность;

• абсолютная грамотность;

• структурированность текста;

• естественное добавление ключевиков.

Более подробно выбранному исполнителю.

Написание статей
11 лет назад
26angela26
Анжела 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

iyava666
Инна 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$100
7 дней
Екатерина совестный и ответственный коперайтер. Все тексты написала в оговоренные сроки. Без проблем и оговорок согласилась внести правки. Отличная работа!!! Сотрудничаем дальше. Спасибо Вам!!!
Анжела прекрасный заказчик. Всегда на связи, дает максимально доступные объяснения по заданиям, оперативно их проверяет и оплачивает. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

iyava666
Инна 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад

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