Рерайт

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок220 просмотров

Есть раздел-каталог клиник http://theherpes.ru/xtfcatalogcat/kliniki

Нужно перейти на сайт каждой клиники и срерайтить ее описание. Объем текста для каждой клиники 500-1000 символов без пробелов. Уникальность >95% по Etxt Антиплагиат. Оплата - 40 руб/1000 символов.

11 лет назад
Vityok93
Виктор 
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

anjelina_dance
Алла 
33 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$8
1 день
Алла отлично справилась с заданием!
Сработали хорошо!

Заявки фрилансеров

anjelina_dance
Алла 
33 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написание статей по недвижимости

    Требуется написать статьи 20 штук, по элитной недвижимости. Обязательно опыт в написание таких статей. Статьи 2к знаков. Мин. объем написания - 2 статьи в день Пишите цену за 1к знаков.

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Копирайтер девушка от 25 и старше

    $1000

    Ищу девушку копирайтера, которая РЕАЛЬНО работает, не пропадает, не менее 6 часов в день посвящает работе. К работе приступаем сегодня. У кого нет скайпа, болеет бабушка, кого забирают в армию и т.д. - просьба не ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Набрать текст с картинок

    есть 9 инфографик на русском 1. надо набрать с них текст 2. убрать ошибки и опечатки 3. исправить корявости в переводе (есть не приятные порой фразы.) http://godsofcontent.biz/brain/category/infografika/

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен постоянный рерайт новостей

    $250

    Ищу ответственных рерайтеров для новостей. Нужно каждый день делать грамотный уникализированный рерайт новостей. Тексты новостей не сложные и интересные для восприятия. Материалы я предоставлю. В день нужно делать несколько новостей. Оплата - 30 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Составить коммерческое предложение

    Составить печатное продающее коммерческое предложение организациям на участие в дисконтной системе. Материалы предоставлю. Указывайте сроки и цены. Обязательно наличие сильного портфолио.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Переделка описаний медицинской техники

    $2500

    Требуется переделать описания товаров в интернет магазине. Медицинская техника, приборы и оборудование Комплектующие к медтехнике. ТЗ здесь https://docs.google.com/document/d/1vtMpddxRiUSYIi878GlNfWFhRxC6Gz9pRZO8T-88yTM/edit?usp=sharing

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать тексты на 2 продающих письма.

    $50

    Нужно написать 2 продающих письма для рассылки, предлагающих бесплатную тестовую услугу, компаниям, которым может быть интересно SEO-продвижение сайта. Образец, от чего плясать, покажу. Объём каждого письма - не более 3-4 тыс знаков. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написание отзывов для сайта

    Доброго времени суток! Требуется написание 5 отзывов по 250 збп о детском клубе. Пример в приложении. Уникальность 100%, оплата после сдачи и проверки работы. 1 отзыв - 20 руб.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Поднять уникальность работы

    Нужно поднять уникальность работы. По антиплагиат ру. На данный момент - 58%. Нужно - не менее 72%. Всего в работе 70 стр. Направление - лингвистика. Стоимость, сроки?

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад