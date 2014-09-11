Требуется написать статьи 20 штук, по элитной недвижимости. Обязательно опыт в написание таких статей. Статьи 2к знаков. Мин. объем написания - 2 статьи в день Пишите цену за 1к знаков.
Рерайт
Есть раздел-каталог клиник http://theherpes.ru/xtfcatalogcat/kliniki
Нужно перейти на сайт каждой клиники и срерайтить ее описание. Объем текста для каждой клиники 500-1000 символов без пробелов. Уникальность >95% по Etxt Антиплагиат. Оплата - 40 руб/1000 символов.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $1000
Ищу девушку копирайтера, которая РЕАЛЬНО работает, не пропадает, не менее 6 часов в день посвящает работе. К работе приступаем сегодня. У кого нет скайпа, болеет бабушка, кого забирают в армию и т.д. - просьба не ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт11 лет назад
есть 9 инфографик на русском 1. надо набрать с них текст 2. убрать ошибки и опечатки 3. исправить корявости в переводе (есть не приятные порой фразы.) http://godsofcontent.biz/brain/category/infografika/Копирайтинг23 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Ищу ответственных рерайтеров для новостей. Нужно каждый день делать грамотный уникализированный рерайт новостей. Тексты новостей не сложные и интересные для восприятия. Материалы я предоставлю. В день нужно делать несколько новостей. Оплата - 30 ...Завершен11 лет назад
Составить печатное продающее коммерческое предложение организациям на участие в дисконтной системе. Материалы предоставлю. Указывайте сроки и цены. Обязательно наличие сильного портфолио.Завершен11 лет назад
- $2500
Требуется переделать описания товаров в интернет магазине. Медицинская техника, приборы и оборудование Комплектующие к медтехнике. ТЗ здесь https://docs.google.com/document/d/1vtMpddxRiUSYIi878GlNfWFhRxC6Gz9pRZO8T-88yTM/edit?usp=sharingКопирайтинг12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно написать 2 продающих письма для рассылки, предлагающих бесплатную тестовую услугу, компаниям, которым может быть интересно SEO-продвижение сайта. Образец, от чего плясать, покажу. Объём каждого письма - не более 3-4 тыс знаков. ...Завершен11 лет назад
Нужен рерайт статьи http://www.spar-trade.ru/Завершен11 лет назад
Доброго времени суток! Требуется написание 5 отзывов по 250 збп о детском клубе. Пример в приложении. Уникальность 100%, оплата после сдачи и проверки работы. 1 отзыв - 20 руб.Завершен11 лет назад
Нужно поднять уникальность работы. По антиплагиат ру. На данный момент - 58%. Нужно - не менее 72%. Всего в работе 70 стр. Направление - лингвистика. Стоимость, сроки?Завершен11 лет назад