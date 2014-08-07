Набрать текст с картинок

Ищу ответственных рерайтеров для новостей. Нужно каждый день делать грамотный уникализированный рерайт новостей. Тексты новостей не сложные и интересные для восприятия. Материалы я предоставлю. В день нужно делать несколько новостей. Оплата - 30 ...