Набрать текст с картинок

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Закрыт23 заявки346 просмотров

есть 9 инфографик на русском

1. надо набрать с них текст

2. убрать ошибки и опечатки

3. исправить корявости в переводе (есть не приятные порой фразы.)

http://godsofcontent.biz/brain/category/infografika/

11 лет назад
rezak
34 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
38 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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