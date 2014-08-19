Составить коммерческое предложение

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Завершен9 заявок228 просмотров

Составить печатное продающее коммерческое предложение организациям на участие в дисконтной системе.

Материалы предоставлю.

Указывайте сроки и цены.

Обязательно наличие сильного портфолио.

11 лет назад
serkolod
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

texty_pro
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад
$50
1 день
Остался доволен результатом. Алеся - профессионал! Продолжаю сотрудничать. Рекомендую!
10 баллов из 10. Рекомендую как порядочного клиента с четкой постановкой задачи и быстрой коммуникацией. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

texty_pro
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад

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