Сайт нашей студии - plus38.ru Нужно написать контент на тему: 1. Разработка фирменного стиля, т.е дополнительная услуга (http://www.plus38.ru/razrabotka-firmennogo-stiya) 2. Написать два раздела по тематики поддержки сайтов (Техническая поддержка и поддержка наполнения) ...
Отзывы на маркет
Нужны отзывы на Яндекс.Маркет от исполнителей.
1 человек пишет 1 отзыв. Оплачиваем 60 рублей после прохождения модерации на wmr или яндекс деньги.
Исполнители из России.
Отзывы правдивые, и как можно более реалистичные. Положительные.
Ждем заявок!
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