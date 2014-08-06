Наполнение сайта вебстудии контентом

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Закрыт23 заявки231 просмотр

Сайт нашей студии - plus38.ru

Нужно написать контент на тему:

1. Разработка фирменного стиля, т.е дополнительная услуга (http://www.plus38.ru/razrabotka-firmennogo-stiya)

2. Написать два раздела по тематики поддержки сайтов (Техническая поддержка и поддержка наполнения)

Главное - текст должен быть уникальным и лаконичным, без перегруженности терминологией

11 лет назад
MakarovDR
Дмитрий 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
10 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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