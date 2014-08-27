Рерайт+копирайт текстов по рекламе в метро Москвы

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен20 заявок223 просмотра

Нужен рерайт существующих статей + копирайт того, чего нет.

Тема - реклама в метрополитене Москвы. Информацию я предоставляю.

Предпочтение - цена + грамотность.

От Вас - цена за 1000 знаков без пробелов.

Общий объём текстом - примерно от 10 000 до 20 000 знаков. Может чуть больше

11 лет назад
nikson_88
Никита 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
7 часов назад
11 лет назад
$39
3 дня
Работа в срок. Правок не было. На постановку ТЗ ушло не более 5 минут - всё на проф уровне. спасибо
Было приятно сотрудничать с Никитой.

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
7 часов назад
11 лет назад
#1
Копирайтинг

  • Похожие заказы

  • Статьи с описаниями сюжетов на монетах России

    Для сайта по коллекционированию, нужны небольшие статьи об изображениях на современных российских монетах. Объемом не менее 1000 знаков, уникальность не менее 85 процентов по «Адвего». По самой монете ничего писать не надо, делается только описание ...

    Копирайтинг5 исполнителей
    Завершен
    11 лет назад

  • Автор статей экологической тематики

    Нуждаюсь в постоянном написании статей и новостей экологичнской направленности. 1-2 статьи в неделю. Направление специфическое, требует обработки законодательной базы и аналитики. Задача №1 - статья "Наслідки підписання угоди про асоціацію з ЄС для підприємств ...

    Написание статей
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт технических текстов для интернет магазина

    $500

    Интернет магазин по продаже отопительного оборудования (газовые котлы, колонки, водонагреватели, насосы и т.д.). Необходим рерайт текстов. Имеется ТЗ с источниками для рерайта и плотностью КС. Объем работы постоянно имеется. ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Автор: оптоволоконное оборудование, PON и т.д...

    Ищем автора, разбирающегося в особенностях подключения, настройки и тестирования оптоволоконного оборудования, для сотрудничества на постоянной основе по написанию статей для личного блога интернет-магазина. Также возможно сотрудничество в направление подготовки грамотных описаний для ...

    Написание статей
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Форумы – нужно размещать информацию.

    Нужно размещать на форумах ссылки и не большой текст на сайт компании. Форумы должны быть ТОЛЬКО РОССИЙСКИЕ! Компания не предоставляет ни форумы, ни аккаунты они должны быть у Вас свои. Оплата ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнить фан-сайт про Кейт Мидллтон

    $250

    Необходимо наполнить информационный фан-сайт о Кейт Миддлтон. Разово 25-50 иллюстрированных статей. Далее - наполнение новостями по факту их появления + ежемесячный дайджест событий. Желательная стоимость контента 2$ за 1000 збп. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Музыкальный Копирайтер на постоянную работу

    Ищем копирайтера на постоянную работу. Задача: писать тексты о концертах. Автор должен отлично разбираться в музыке и музыкальных стилях, знать широкий спектр музыкантов и жанров музыки. Уметь отличать rap от rapcore, downtempo от chillout. ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт

    $50

    Требуется рерайт статьи туристической тематики. Приблизительно 10 статей по 2.5к - 3к символов, цена за 1000 знаков - 1 usd. Оплата РayРal.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад