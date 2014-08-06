Рерайт технических текстов для интернет магазина

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт19 заявок214 просмотров

Интернет магазин по продаже отопительного оборудования (газовые котлы, колонки, водонагреватели, насосы и т.д.).

Необходим рерайт текстов.

Имеется ТЗ с источниками для рерайта и плотностью КС.

Объем работы постоянно имеется. Первое задание 30 статей, на 50 т. символов.

Подробности по электронной почте или ICQ.

11 лет назад
dm_pahomov
Дмитрий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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